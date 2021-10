Sarri perde un centrocampista per la sfida contro il Verona: out anche contro la Fiorentina?

La Fiorentina domani, al Franchi alle ore 15, affronterà il Cagliari in una sfida valida per la nona giornata di Serie A: dopo la debacle di lunedì scorso contro il Venezia gli uomini di Italiano faranno di tutto per tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Complice il turno infrasettimanale, i viola mercoledì prossimo tornerà subito in campo: alle 20.45 scenderà sul campo dell’Olimpico di Roma per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri.

Proprio in quest’ottica, quest’oggi il tecnico laziale ha avuto una pessima notizia dall’infermeria. Infatti seguito della sfida di giovedì sera in Europa League contro il Marsiglia, il centrocampista ex Verona Mattia Zaccagni ha rimediato un infortunio al ginocchio e sarà costretto a saltare la sfida di domani contro la sua ex squadra. Il giocatore nelle prossime ore svolgerà tutte gli esami del caso. Nel caso in cui siano riscontrati problemi più seri del previsto, potrebbe saltare anche la partita contro la Fiorentina.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale:

“Lo staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-O.Marsiglia ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio dx. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.