Sarri potrebbe “lasciare” Tonali alla Fiorentina: in quel ruolo il tecnico bianconero vuole un altro giocatore

Che Tonali rientri nella lista dei desideri della Fiorentina è ormai risaputo. Negli ultimi però si era abbandonata un po’ questa suggestione, per via del fatto che il ragazzo sembrava promesso sposo della Juventus. Tuttavia, c’è una persona che con la sua volontà potrebbe cambiare le carte in tavola: Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, infatti, per il ruolo di regista preferirebbe Jorginho, già allenato al Napoli. E anche il procuratore del giocatore gradisce, come dichiarato a Radio Kiss Kiss: “La Juventus è una delle principali squadre europee: a tutti i calciatori farebbe piacere un’esperienza in bianconero”. E allora, se davvero Paratici vorrà accontentare Sarri, viene da sè che Tonali uscirebbe dai radar bianconeri. E, anche se non mancano le concorrenti, senza quella principale per la Fiorentina si riaccenderebbe la luce della speranza.