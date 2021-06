Sarri pronto a rivoluzionare il centrocampo della Lazio: interesse per uno dei grandi rimpianti della Fiorentina

Dopo poche settimane dal suo arrivo nella capitale, il neo allenatore della Lazio Maurizio Sarri sembra intenzionato a rivoltare le carte del centrocampo biancoceleste. Con l’addio quasi certo di Lucas Leiva, da settimane al centro delle avance del Gremio, la Lazio sta studiando il colpo per garantire un regista di livello per il calcio professato dal tecnico toscano. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da SkySport i biancocelesti starebbero pensando ad un vecchio pallino della Fiorentina: stiamo parlando del centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira: il giocatore, approdato in premier nel 2018 dopo l’esperienza alla Sampdoria, la passata stagione è stato a lungo accostato al club viola ma alla fine il matrimonio non venne ufficializzato e l’urugaiano ha totalizzato solo 19 presenze in prestito con l’Atletico Madrid.

Al momento non c’è una trattativa ma un sondaggio per il giocatore dell’Arsenal, club che a sua volta negli scorsi giorni aveva chiesto informazioni alla Lazio sull’attaccante argentino Joaquin Correa senza però approfondire il discorso.