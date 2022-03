Sarri punta un esterno della Fiorentina per la rivoluzione in casa Lazio

C’è aria di cambiamento in casa Lazio a fine stagione. Gli ultimi problemi con il calciomercato potrebbero spingere i dirigenti biancocelesti, in accordo con Sarri, a rivoluzionare la rosa a fine anno. Tra i nomi in partenza ci sono quelli di due top player come Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che potrebbero consentire alla società capitolina di agire in modo importante sul mercato.

Tra i nomi low cost che Sarri avrebbe già individuato ci sarebbe anche quello di Riccardo Saponara, in scadenza di contratto con la Fiorentina in estate. I due si erano già trovati a Empoli e la coppia potrebbe riformarsi a Roma, sponda biancoceleste. A riportarlo è Il Messaggero.

Il condizionale però rimane d’obbligo, perché per il rinnovo con la società viola non sembra esserci fretta e l’affetto che lega Firenze al giocatore è ormai chiaro a tutti. Alla Fiorentina poi c’è Italiano, l’allenatore che lo ha rilanciato definitivamente. Non sarebbe un addio atteso quello dell’esterno viola.