Sarri può tornare di moda in chiave Fiorentina? Necessario confronto con Commisso. Chi lo prende deve garantirgli ingaggio da top e squadra congeniale

In chiave Fiorentina potrebbe tornare di moda il nome di Sarri? Su questo argomento su La Gazzetta dello Sport si legge che il tecnico toscano non ha più avuto contatti con il club viola da ottobre scorso quando gli fu proposto di entrare in corsa per sostituire Iachini.

Sarri può anche essere disposto ad ascoltare la Fiorentina a patto di confrontarsi in particolare con il presidente Commisso. Una preclusione di fondo dunque non c’è, però è risaputo il fatto che chi voglia l’ex tecnico di Napoli e Juventus deve essere disposto a garantirgli un ingaggio da top e anche una squadra che sia importante e a lui congeniale.