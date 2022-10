Sarri recupera un difensore ma ne perde un altro in vista della Fiorentina, dubbi a centrocampo

Dopo gli impegni in Europa, anche in casa Lazio si comincia a pensare alla partita contro alla Fiorentina in programma lunedì sera al Franchi. Ma Maurizio Sarri avrà da valutare le condizioni di Gila, uscito con qualche fastidio muscolare dopo la gara con lo Sturm Graz. Rientra invece in gruppo prima del previsto Nicolò Casale, stirato a Cremona, ma già pronto e arruolabile.

Diversi dubbi per la formazione anti-Fiorentina per il tecnico toscano, con Patric che dovrebbe tornare dal primo minuto con Romagnoli. Soliti pensieri su Luis Alberto, Vecino e Basic. Quest’ultimo sembra un po’ scomparso dai radar, cerca il rilancio. In avanti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni comporranno il tridente. Pedro dalla panchina. Lo riporta il Corriere dello Sport.