Sarri rivuole Callejon, ma c’è distanza con le richieste della Fiorentina

Un giocatore che presto potrebbe lasciare la Fiorentina è Josè Maria Callejon. Arrivato in riva all’Arno per sostituire Federico Chiesa, lo spagnolo non si è mai integrato e nelle prossime settimane potrebbe essere ceduto. Su di lui, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri, che l’ha già allenato al Napoli e lo ritiene un profilo adatto al suo 4-3-3.

La richiesta della Fiorentina sarebbe di quattro milioni di euro, mentre i biancocelesti vorrebbero spenderne la metà. Da parte sua, Callejon sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con il tecnico con il quale ha trascorso le migliori stagioni della sua carriera.