Sarri si libera dalla Juventus. “Ora sogno di vederlo vincere con la Fiorentina”

Maurizio Sarri sta trovando un accordo con la Juventus per chiudere il proprio contratto con i bianconeri. In sostanza, entro poco non sarà vincolato e potrà trovarsi una nuova squadra. Il suo amico e confidente, Aurelio Virgili, fiorentino e tifoso della Fiorentina, a Tuttosport ha detto: “Come tutti i tifosi viola, pur avendo il massimo rispetto per Beppe Iachini, ho un sogno: Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo”.

Poi aggiunge: “Chiesa? Credo non sia un rimpianto per nessuno dei due”.