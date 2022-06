Sarri spinge per la cessione di Luis Alberto… e Lotito è costretto ad abbassare le pretese

Più un sogno che un’ipotesi concreta per la Fiorentina, anche se il nome di Luis Alberto gravita da tempo nell’orbita viola. Vuoi perché un profilo di tale qualità farebbe senz’altro comodo a Vincenzo Italiano, vuoi perché in casa Lazio c’è qualcuno che sembra averlo messo definitivamente ai margini del progetto.

Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che secondo Il Messaggero starebbe facendo pressione sul club per la cessione di Luis Alberto che permetterebbe di fare due colpi in entrata. Per questo motivo il presidente Lotito si è rassegnato ad abbassare la cifra richiesta, che adesso oscilla tra i 20 e i 25 milioni. Non uno di meno però, come dimostra il secco no della Lazio all’offerta di 16 milioni presentata dal Siviglia.