Sarri: “Una follia giocare alle 18.30 ad agosto. Luis Alberto è stato male davvero”

Qualche battuta da parte di Maurizio Sarri su un Luis Alberto non al top della condizione e sul calendario:

“È stato male per davvero, c’è un referto medico. Negli ultimi tre o quattro giorni, da quando si sente meglio fisicamente, l’ho sentito molto partecipe. Il calendario? Stagione folle. E poi non si può giocare alle 18.30 ad agosto. Dopo il lockdown si giocava la sera, ora alle 18.30: c’è un’incongruenza. In Italia si fa di tutto per vendere meno il prodotto calcio”.