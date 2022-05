Sartori: “A Bergamo un progetto che ha portato risultati straordinario in Italia e in Europa. Pensavo che l’Atalanta potesse arrivare più in alto quest’anno…”

Momento di saluti a Bergamo per Giovanni Sartori, negli ultimi 8 anni ds dell’Atalanta e protagonista dello splendido ciclo avviato nel 2016. Così il ds, prossimo ad andare al Bologna, anche sull’ultima annata dove la Fiorentina gli ha soffiato l’ultimo posto in Europa:

“Sono onorato di aver fatto parte di questo progetto e di questa grande società, importantissimo anche a livello internazionale. Ringrazio l’amministratore delegato, che otto anni fa pensò a me, al presidente e a tutta la famiglia Percassi. Mi hanno dato la possibilità di contribuire alla realizzazione di un bellissimo progetto che ha portato la squadra a risultati straordinari in Italia e in Europa. Mi ritengo fortunatissimo. Pensavo che l’Atalanta stavolta potesse arrivare più in alto, ma mai come in quest’annata appena conclusa abbiamo dovuto superare e sopportare così tanti infortuni”.