Sartori blinda Arnautovic: “Vogliamo ripartire da lui, è intoccabile”

Negli ultimi giorni si è parlato di Marko Arnautovic anche in ottica Fiorentina, alla luce di un possibile scambio con il Bologna che avrebbe coinvolto Christian Kouame, di ritorno in riva all’Arno dopo l’ultima stagione giocata in prestito all’Anderlecht.

Nella mattinata odierna si è tenuta la conferenza stampa di Giovanni Sartori come nuovo direttore sportivo del Bologna. L’ex dirigente dell’Atalanta si è soffermato anche sulla situazione relativa all’attaccante austriaco: “Arnautovic non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic. Vogliamo ripartire da lui. Non è sul mercato, anche se non si può mai sapere”.