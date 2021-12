Sartori: “La Juventus ha effettuato plusvalenze per il 21% del suo fatturato. La percentuale di altri club, tra cui la Fiorentina, è più alta”

Andrea Sartori, capo globale della divisione sport di KPMG, azienda che si occupa di servizi professionali alle imprese legati all’analisi dei mercati e alla consulenza, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport a proposito dell’inchiesta in corso sulle plusvalenze che vede direttamente coinvolta la Juventus.

Di seguito un estratto, in cui viene citata anche la Fiorentina: “Limitarsi a un periodo breve non dà l’idea dell’utilizzo delle plusvalenze. Negli ultimi 9 anni la Juventus ha effettuato plusvalenze per il 21% del suo fatturato. Nella classifica dei 10 club che sono sempre stati in A in quel periodo è 7^. In testa Udinese e Genoa con il 69%, poi Atalanta (38%), Fiorentina (35%), Roma (33%) e Napoli (30%). Insomma, i numeri delle plusvalenze della Juventus non mi sembrano anomali”.