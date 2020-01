Sartori: “La Serie A è un’opportunità interessante, ecco perchè. Ma se stai investendo ingenti somme di denaro ciò non significa che i tifosi non possono criticarti…”

L’Italia potrebbe avere club storici e belle città, scrive Bloomberg, ma c’è un glamour sbiadito in molte squadre. Sono rimasti indietro rispetto ai rivali inglesi, spagnoli e tedeschi nelle entrate commerciali, televisive e delle partite, frenate dagli stadi più vecchi, dalle prestazioni deludenti in Europa e da uno stile di gioco più difensivo che può alienare il pubblico. “La Serie A è un’opportunità molto interessante in quanto puoi ancora iscriverti a un prezzo relativamente basso”, ha dichiarato Andrea Sartori, responsabile sportivo globale di KPMG. “C’è più vantaggio nelle valutazioni delle squadre italiane. Anche se stai investendo ingenti somme di denaro, ciò non significa che avrai successo in campo e che i tifosi possono ancora criticarti”.