Sassuolo bottega cara… non solo per la Fiorentina. La Roma prova a trattare un centrocampista e si vede sbattere la porta in faccia

Che il Sassuolo sia bottega cara, non è una novità. Lo sa bene la Fiorentina, che negli anni ha provato a soffiare ai neroverdi i loro talenti ma alla fine si è sempre dovuta arrendere di fronte a richieste ritenute eccessive, come nel caso di Berardi.

La Fiorentina però è in buona compagnia. Come riporta SassuoloNews.net, infatti, la Roma si è vista sbattere la porta in faccia di fronte all’offerta avanzata per arrivare a Frattesi. Il club giallorosso aveva proposto il cartellino di uno tra Bove, Volpato e anche Tahirovic, per provare ad abbassare la richiesta economica del Sassuolo. Che però non ne ha voluto sapere, rispondendo con un secco no e ribadendo la volontà di trattenere Frattesi a gennaio.