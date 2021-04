Sassuolo-Fiorentina: segui la nostra diretta su Fiorentinanews.com

In un sabato pieno di partite valide per la salvezza, la Fiorentina si gioca la sua al ‘Mapei Stadium’ contro un Sassuolo che la guarda da lontano, dall’alto verso il basso. La squadra viola scenderà in campo subito prima Cagliari e Parma, impegnate in uno scontro all’ultimo sangue e il risultato della formazione di Iachini potrebbe aggiungere ulteriore pressione. Appuntamento alle 18 a Reggio Emilia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.