Saudati: “Cabral ha bisogno di tempo. Tutti gli esterni devono fare più gol. Vlahovic? L’anno prossimo si potrà dire che è il passato, ma ora no. Una cessione del genere lascia l’amaro in bocca a tutti”

L’ex attaccante Luca Saudati, è intervenuto così a Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina, in particolar modo del reparto offensivo: “Da Cabral ci aspettavamo di più, anche se è stato acquistato a gennaio, quando aveva su di sé delle aspettative molto alte. E’ partito così così con la concorrenza anche di Piatek, ha fatto un grandissimo gol a Napoli, ma ha bisogno di tempo per ambientarsi. Nico Gonzalez poi sembra in calo. Era partito molto bene a inizio anno, ma è chiaro che ci si aspetta di più, soprattutto sotto il piano realizzativo. In generale tutti gli esterni, anche Sottil, devono fare più gol. Molti giocatori sono bravi, ma davanti qualcosa sta mancando ultimamente”.

E ancora: “E’ fondamentale avere una squadra che crea per un attaccante. Avere un reparto offensivo che crei o che ti dia palloni per realizzare e avere 2-3 occasioni a partita è importante, ma non sta succedendo, anche perché la Fiorentina è andata forte fino a un mese fa. Dopo Napoli, non so cosa è successo, ma è calata. Lo stesso Sottil, ripeto, davanti alla porta non realizza molti gol e questo si può allenare con il tempo. Vinicius era criticato lo scorso anno, oggi ha fatto 20 gol. Ogni annata è a sé, si può migliorare”.

Infine sulla cessione di Vlahovic: “Il suo addio ha cambiato le carte in tavola. L’anno prossimo si potrà dire che è il passato, ma ora no. La Fiorentina fino a gennaio ha fatto fuoco e fiamme, ma una cessione del genere lascia l’amaro in bocca a tutti”.