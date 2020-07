Savic snobba l’interessamento delle big italiane e giura amore all’Atletico Madrid

In queste ultime stagioni è stato più volte accostato sia alla Juventus che all’Inter, ma anche per la prossima stagione l’ex difensore della Fiorentina Stefan Savic rimarrà all’Atletico Madrid. il montenegrino ha parlato così al Mundo Deportivo: “Ho un contratto fino al 2023, ho fatto la mossa giusta venendo in qui. Sono contento all’Atletico, sto lottando per trofei, sto giocando in Champions League, sto giocando per un grande allenatore, con compagni di squadra eccellenti. Sono legato a questo club e mi diverto”. Niente da fare dunque per le pretendenti italiane, Savic rimane a Madrid.

