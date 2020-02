Scacciare immediatamente le preocupazioni del giocare al Franchi! La Fiorentina tra le peggiori nelle gare interne

Tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Uno score davvero preoccupante quello della Fiorentina nelle sue partite giocate in casa, nelle quali è riuscita a raccimolare in 12 partite solo 13 punti. Peggio della squadra viola hanno fatto solo Genoa, Lecce, SPAL e Brescia, che però di partite tra le mura amiche ne hanno giocate meno. “Troppi timori nel giocare in casa, devo capire il perché” ha detto mister Iachini dopo la sconfitta di ieri contro l’Atalanta. I risultati sembrano essere anche inversamente proporzionali al numero di tifosi viola presenti al Franchi, che ogni partita supera le 35mila presenze. Di certo un’alibi della squadra viola non può essere quello della mancanza di calore da parte dei tifosi, che quest’anno stanno seguendo in massa la squadra anche in trasferta. Scacciare via le paure “da Franchi” ora è fondamentale.