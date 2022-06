Scaduto il riscatto, ma non l’interesse: Mandragora torna (per ora) alla Juventus. La Fiorentina ci pensa per il dopo Torreira

E’ scaduto il termine ultimo del Torino per riscattare Rolando Mandragora dalla Juventus. La società di Cairo ha deciso di non pagare i 14 milioni di euro pattuiti, facendo ritornare il centrocampista alla base. Ma solo per il momento. Massimiliano Allegri infatti non lo ritiene utile per il suo progetto tecnico e la Juve quindi sta già studiando gli scenari per l’addio.

La Fiorentina è da tempo interessata e lo segue anche da prima che arrivasse Lucas Torreira a Firenze. Le cifre però non sono irrisorie. La Juventus infatti ha già rifiutato un assegno da circa 8 milioni da parte dei cugini granata, dato che il club di Agnelli non vorrebbe registrare un’importante minusvalenza. La richiesta dei bianconeri non scende sotto agli 11 milioni di euro, appena quattro in meno rispetto a quelli che Commisso si è rifiutato di dare all’Arsenal per Torreira.