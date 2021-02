Scagionati dalle accuse 23 tifosi viola finiti a processo per le proteste scoppiate dopo lo scandalo Calciopoli e la retrocessione della Fiorentina

Sono cadute in appello per prescrizione le accuse per 23 tifosi della Fiorentina che nel 2006 erano finiti a processo per le proteste avvenute a Firenze contro la decisione della giustizia sportiva di retrocedere la squadra viola in Serie B in seguito allo scandalo Calciopoli. Nel 2014 tutti i processati erano stati condannati i primo grado per interruzione a pubblico servizio. A 15 anni dai fatti, la corte d’appello di Firenze ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. A riportarlo è il giornalista Luca Cellini.

