Scalera: “Io e Castrovilli arrivati insieme alla Fiorentina e poi separati. Spero di tornare a giocare con lui”

Gaetano Castrovilli e Giuseppe Scalera. La Fiorentina li prese in coppia dal Bari nel gennaio del 2017. Il primo adesso è diventato un astro nascente del calcio italiano. Il secondo invece si è ritrovato a giocare in Serie C, con la Viterbese. “Gaetano è un amico – racconta Scalera a Il Messaggero – lo sento quasi tutti i giorni. Dal Bari siamo andati insieme alla Fiorentina, ma poi i nostri percorsi si sono separati. Ogni tanto ripenso a quei giorni ma senza rimpianti; lui sta facendo grandi cose e spero un giorno di tornarci a giocare insieme”.