Scaloni: “28 guerrieri chiusi in una bolla e Martinez Quarta non ha potuto nemmeno vedere sua figlia, appena nata”

Grande gioia vissuta dall’Italia, ma anche grande gioia arrivata per l’Argentina che è tornata a vincere la Copa America dopo un lungo digiuno durato 28 anni. All’interno della nazionale albiceleste c’erano anche tre giocatori della Fiorentina e uno di questi è stato menzionato dal selezionatore, Lionel Scaloni: “Per me il titolo è una gioia enorme, però sono più contento per questi ragazzi, perché tutto è stato merito loro. Il gruppo ha capito cosa proponevo, c’erano 28 guerrieri che sono stati diversi giorni dentro una bolla, facendo molta fatica e alcuni, come Emiliano Martinez e Lucas Martinez Quarta, senza vedere i loro bambini appena nati”.

Durante lo svolgimento della competizione Martinez Quarta è diventato padre per la terza volta dopo la nascita di Alba che adesso, finalmente, potrà anche vedere.