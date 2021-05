Scaloni chiama due giocatori della Fiorentina per i prossimi impegni della Nazionale argentina

Da poco diramante le convocazioni di mister Lionel Scaloni per i prossimi due impegni della Nazionale argentina che a inizio giugno affronterà due gare valevoli per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Nella lista presenti anche i due difensori della Fiorentina German Pezzella e Martinez Quarta. Le partite saranno contro Cile e Colombia rispettivamente il 4 e il 9 giugno.