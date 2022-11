Scaloni e un nuovo messaggio a Gonzalez: “Abbiamo bisogno di gente che sia in grado di giocare fin da subito. Chi viene ai Mondiali deve stare bene”

Il selezionatore della nazionale argentina, Lionel Scaloni, a poche ore dal termine ultimo per la compilazione della lista dei convocati al Mondiale, si trova a fare i conti con il problema infortuni. Un problema che tocca da vicino, tra gli altri, anche l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, che non è stato convocato per il match contro la Salernitana.

“Io sono dell’idea che debba venire chi è in grado di giocare da subito – ha detto Scaloni – giocatori al cento per cento ce ne saranno pochissimi o quasi nessuno”.

In un’intervista rilasciata a TNT Sports, Scaloni ha anche detto: “Abbiamo chiaro in testa il fatto che abbiamo bisogno di giocatori che stiano bene, che se devono venire, siano in grado di giocare il 22 (esordio contro l’Arabia Saudita ndr). Questo cercheremo di fare quando renderemo nota la lista”.