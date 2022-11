Scaloni manda un messaggio a Gonzalez: “La salute prima di tutto, non correremo rischi inutili”. E tranquillizza anche la Fiorentina: “Chi potrà giocherà con il club fino all’ultimo”

La nazionale argentina si ritrova a fare i conti con diverse situazioni al limite: alcuni giocatori che hanno fatto parte del gruppo della Nazionale e che hanno contribuito alla qualificazioni ai Mondiali in Qatar, vedono la loro presenza in bilico, causa infortuni. Tra questi, ovviamente, c’è anche l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez.

A lui, ma anche a Lo Celso, o Dybala, si è rivolto il selezionatore Lionel Scaloni, dicendo: “La salute viene prima di tutto. Non correremo rischi inutili. Prima viene la squadra, poi penseremo all’individuo, sono ragazzi che ci sono dal primo giorno, questo pesa e ci dispiace, ma quando prenderemo decisioni lo faremo per il bene della squadra”.

E ancora: “C’è tempo per presentare la lista fino al 14. In un’altra situazione l’avrei data prima ma ora aspettiamo l’ultima giornata”.

Scaloni ha anche escluso il fatto che possa richiedere alle varie squadre prima della sosta per il Mondiale. In sostanza, qualora la Fiorentina riuscisse a recuperare Gonzalez, potrebbe averlo a disposizione fino all’ultima partita utile, che è quella con il Milan. “Ognuno giocherà con il proprio club finché potrà – ha detto Scaloni – È difficile chiederlo ai club perché la maggior parte di loro gioca qualcosa. È difficile per uno che è sano non giocare”.