Scaloni: “Nessun problema fisico per Quarta, è stato fuori per scelta tecnica. Ci siamo fidati di Pezzella”

Il CT della Nazionale argentina ha parlato alla fine della partita giocata nella notte italiana tra Argentina e Colombia, pareggiata 2-2. Queste le sue dichiarazioni sui due difensori della Fiorentina Pezzella e Martinez Quarta: “Lucas non ha avuto problemi fisici, qualcuno deve rimanere fuori. Per sostituire Romero nella ripresa ci siamo fidati di Pezzella, fa parte delle scelte che fa un allenatore. Meritavamo di vincere, ma spesso giocare bene non basta”.