Scaloni: “Non abbiamo avuto tempo per preparare questo Mondiale, normale che siano sorti tanti problemi tra i giocatori…”

A poche ore dall’inizio del Mondiale ci sono le ultime impressioni da parte dei ct, compreso Lionel Scaloni, ct argentino e nelle ultime ore alle prese con tagli dolorosi ad alcuni suoi giocatori non al top, tra questi ovviamente Nico Gonzalez. A Olè, Scaloni ha parlato proprio di questi problemi che l’hanno caratterizzato al suo primo Mondiale dopo i due vissuti da giocatore e da assistente:

“Che differenza dagli altri due Mondiali? Sembra una domanda importante perché non ho quasi avuto tempo per prepararmi. Questa è la differenza principale dai precedenti. Qualsiasi problema, e ne abbiamo avuti, è stato impossibile da risolvere in breve tempo. Poi c’è il lato del calore intorno a noi, che non è così comune per i Mondiali, a parte quando si giocò in Brasile. Però il tema della preparazione è quello cruciale, con i giocatori che hanno dovuto cambiare il loro assetto e connettersi dal club alla Nazionale, venire e giocare, è qualcosa di diverso che tutte le Nazionali stanno vivendo”.