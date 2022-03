Scaloni preconvoca due giocatori della Fiorentina

Il selezionatore della nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha reso nota la lista dei preconvocati in vista della prossima, doppia sfida, contro Venezuela ed Ecuador. Entrambe saranno gare valide per il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

E all’interno di questa lista ci sono due calciatori della Fiorentina: il difensore, Lucas Martinez Quarta, e l’attaccante esterno, Nicolas Gonzalez. Entrambi stanno diventando parte stabile del gruppo albiceleste.

Per l’Argentina saranno poco più che impegni amichevoli, perché il pass per il Qatar è stato già staccato, mentre l’Ecuador è terzo nel raggruppamento ed è una seria candidata alla qualificazione alla prossima kermesse mondiale. Venezuela invece ultimo, già tagliato fuori da tutti i giochi.