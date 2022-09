Scaloni tiene a riposo Gonzalez

Nicolas Gonzalez sarà l’ultimo nazionale a ritornare alla base, ma almeno non avrà le gambe appesantite. Da questo punto di vista arrivano buone notizie per la Fiorentina, perché il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha tenuto a riposo l’attaccante viola, mettendolo in tribuna per l’amichevole vinta dalla propria selezione contro la Giamaica.

Per la cronaca, la compagine albiceleste si è imposta per 3-0 in questo incontro grazie alla rete siglata da Alvarez al 13′ e alla doppietta di Messi nel finale (86′ e 89′). Una gara in cui l’Argentina ha fatto valere la differenza di tasso tecnico rispetto agli avversari fin dall’inizio e che quindi ha vinto con pieno merito.