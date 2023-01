Scalpo eccellente per la Fiorentina, il Torino espugna Frosinone e la squadra viola guadagna tre posizioni. Risultati e classifica Primavera

Super vittoria quella di ieri per la Fiorentina Primavera, che ha aperto alla grande il 2023 battendo la capolista Roma per 2-1, con una doppietta di Capasso. Un successo che abbinato ai risultati sempre di ieri e di stamattina, regalano alla formazione di Aquilani un terzo posto che al momento vorrebbe dire play-off. Siamo nel rettilineo finale del girone d’andata ma la post season è indubbiamente un obiettivo per la squadra viola.

Juventus-Lecce 0-0

Milan-Napoli 2-2

Fiorentina-Roma 2-1

Sassuolo-Bologna 0-0

Cagliari-Atalanta 1-0

Frosinone-Torino 1-3

Empoli-Inter

Sampdoria-Cesena

Udinese-Verona

La nuova Classifica: Roma 29, Torino 26, Juventus 25, Fiorentina, Sassuolo 23, Frosinone, Cagliari 22, Bologna 20, Lecce 18, Empoli*, Verona* 17, Milan 16, Atalanta 14, Napoli 13, Inter* 11, Sampdoria* 9, Udinese*, Cesena* 4.

*una partita in meno