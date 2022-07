Scamacca la cessione record della storia del Sassuolo, ma c’è anche la Fiorentina nella top 10 delle uscite neroverdi

Con il passaggio di Gianluca Scamacca in Premier League, direzione West Ham, l’attaccante italiano ha fruttato al suo ex club la cessione più onerosa della sua storia. I 36 milioni di euro portati nelle casse della proprietà emiliana sono la cifra più alta per la vendita di un singolo giocatore. Il Sassuolo ha la nomea di essere una bottega cara e anche la Fiorentina in passato ha avuto l’occasione di rendersene conto. L’ultima volta con il tentativo, andato a vuoto, di strappare Berardi dalla piccola cittadina in Emilia.

Nella top 10 delle cessioni del Sassuolo, comunque, figura anche la Fiorentina. Precisamente al settimo posto di questa particolare graduatoria, accanto al nome di Alfred Duncan. Il pupillo di Squinzi costò 15 milioni di euro nell’estate del 2020 alla società di Commisso. Nei quattro anni giocati con continuità con la casacca neroverde il ghanese era riuscito a mettersi in mostra ed attirare l’attenzione della società viola. Oggi, come ben sappiamo, Duncan è un fedelissimo di Italiano e anche l’autore del gol che ha riportato la Viola in Europa.