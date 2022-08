Scamacca trova il primo gol europeo e il West Ham vola, imitato dal Villarreal. K.o. a sorpresa del Colonia: la serata di Conference League

Non solo la Fiorentina, c’erano anche le altre settime dei top campionati in campo nell’andata del play-off di Conference League: successi abbastanza agevoli per West Ham e Villarreal. Gli inglesi hanno battuto il Viborg per 3-1: primo gol in Europa per Scamacca, di testa, seguito da Bowen e Mihail Antonio. Nel mezzo la rete di Bonde Jensen.

Per la squadra di Emery invece 4-2 rifilato all’Hajduk Spalato: gol croato con Biuk al 3′, quindi la super rimonta del sottomarino giallo, a segno con la doppietta di Morales, l’autogol di Livaja e Gerard Moreno. Nel finale invece rigore di Fossati per gli ospiti.

Il Colonia invece ha perso a sorpresa in casa con gli ungheresi del MOL Fehervar: avanti con Dietz dopo 10 minuti, poi il rosso a Chabot e la rimonta ospite con Zivzivadze e Dardai. Vittoria netta per l’AZ Alkmaar sullo Gil Vicente (4-0) e Partizan sui maltesi dell’Hamrun (4-1).