Scambio di documenti tra Fiorentina e Real per Jovic: il serbo arriva a titolo definitivo. I (tanti) dettagli sulla formula

La Fiorentina ha chiuso il colpo Luka Jokic. A darne l’annuncio è Sky Sport, che ha rivelato anche un importante aggiornamento sulla formula del trasferimento: il Real Madrid libera a zero il giocatore, che nei prossimi giorni formerà con il club viola un contratto fino al 2024 con opzione per altri due stagioni. I Blancos pagheranno inoltre la buona uscita dello stipendio per i prossimi due anni.

L’ex Eintracht percepirà 2.5 milioni per i prossimi due anni: al termine potrà decidere se rinnovare o lasciare la Fiorentina. Nel secondo caso il suo ingaggio raddoppierà nella terza e nella quarta stagione.

Se nel frattempo il club di Rocco Commisso dovesse vendere il giocatore, al Real Madrid spetterebbe il 50% della cifra.