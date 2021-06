Scambio di portieri in vista tra Roma e Barcellona: e la Fiorentina si ritroverebbe Neto da avversario

Norberto Neto è sempre più vicino al ritorno in Italia. Sull’ex portiere della Fiorentina c’è la Roma, ma potrebbero subentrare delle concorrenti nei prossimi giorni. Quel che è certo è che il brasiliano è in uscita dal Barcellona, tanto che i blaugrana stanno cercando un sostituto.

Secondo il Mundo Deportivo l’avrebbero individuato in Pau Lopez, portiere della Roma che nella Capitale non ha mai convinto e quasi sicuramente non sarà confermato da Mourinho. Non è da escludere che si possa procedere a uno scambio, e così la Fiorentina si ritroverebbe Neto da avversario tra i pali di una potenziale concorrente per l’Europa.