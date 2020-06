Scambio Fiorentina-Roma: Si tratta. I giocatori in ballo

Un’operazione di mercato che coinvolga Fiorentina e Roma. Da mesi ormai si parla di questa ipotesi. Stamani ci ritorna sull’argomento La Gazzetta dello Sport che sottolinea come nel mirino dei giallorossi ci sia l’esterno sinistro di proprietà viola, Cristiano Biraghi. Per la ‘rosea’ la Fiorentina è interessata a sua volta a Florenzi e l’affare potrebbe anche costruirsi, ovviamente sulla base di uno scambio, che magari non preveda esborso di denaro. Anche perché di ‘cash’ in cassa giallorossa non è che ve ne sia molto, anzi.

