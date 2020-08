Scambio Milik-Chiesa: il no dei due giocatori. Ma quanto servirebbe un attaccante come il polacco alla Fiorentina

Si era ipotizzato uno scambio Milik-Chiesa (con un eventuale conguaglio a favore della Fiorentina). Napoli e Fiorentina erano propense ad approfondire il discorso, visto che la squadra di De Laurentis è ormai orfana di Callejon e Politano non ha convinto a pieno Gattuso. il 4 3 3 dei partenopei potrebbe essere il vestito perfetto per Federico Chiesa, e sulle sponde dell’Arno arriverebbe un attaccante forte, un 9 vero e proprio, capace di far reparto da solo. Le quattordici reti stagionali del polacco sono un bel biglietto da visita per un centravanti che non ha avuto a disposizione molte partite per dire la sua. L’arrivo a Napoli di Osimhen ha sbarrato ulteriormente la strada per un futuro azzurro a Milik. La prossima stagione vestirà quasi certamente i colori di un’altra squadra, ma difficilmente potremmo vederlo con la casacca viola. Questo perché sembra che entrambi i calciatori abbiano rifiutato le eventuali rispettive destinazioni.

