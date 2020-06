Scanagatta: “Sullo stadio non se ne può più tra progetti e progettini, fossi Commisso mi metterei le mani tra i capelli. L’opzione Campi mette un limite temporale”

Il giornalista Ubaldo Scanagatta è intervenuto a Radio Bruno parlando dello stadio della Fiorentina: “Io credo che Rocco sia frastornato, tutti sembrano volerlo supportare, ma alla fine le cose non si smuovono mai. Io confesso che sono convinto che il Sindaco Nardella non abbia il peso di Renzi. Non sto dicendo che sia meno bravo, Renzi però era un decisionista e credo che la difficoltà è come sempre quella della sovrintendenza. Campi è una scelta di ripiego, può convenire a Commisso ma per la città sarebbe una sconfitta. Il Franchi abbandonato dalla Fiorentina deperirebbe, onestamente sono deluso da questa situazione perchè si protae da tempo immemorabile. E progetti e progettini e plastici, non se ne può più. Io se fossi Commisso mi metterei le mani nei capelli. E’ inutile star lì, l’opzione Campi dà un limite temporale. Commisso ha detto: “O vi svegliate Fiorentini, oppure sarà questo”

0 0 vote Article Rating