Scandalo Suarez – Juventus: l’esame di italiano è una farsa, le intercettazioni inguaiano le parti

Un grande scandalo ha ricoperto l’affare Suarez alla Juventus. Il giocatore infatti, dopo aver sostenuto l’esame di italiano a Perugia, avrebbe usufruito di alcuni favori. Sono uscite delle intercettazioni sull’esame sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia, sotto inchiesta i vertici dell’Università per stranieri poichè c’era un accordo illecito che avrebbe consentito al calciatore di superare il test senza dover studiare. Le intercettazioni, riportate nel decreto di perquisizione, rivelano la farsa organizzata in occasione dell’esame del giocatore: “Comunque, allora, tornando seri – dice qualcuno all’indagata Spina – hai una grande responsabilità perché se lo bocciate ci fanno gli attentati terroristici”. E Spina risponde: “Ma te pare che lo bocciamo! Oggi ho chiamato Lorenzo Rocca che gli ha fatto la simulazione dell’esame e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l’esame! Oggi c’ho l’ultima lezione e me la devo preparare perché non spiccica na parola”. E ancora: “E che livello dovrebbe passare questo ragazzo… B1?”. E Spina risponde:”Non dovrebbe, deve, passerà perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glielo puoi far saltare perché non ha il B1″. Negli atti è scritto, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, che “la decisione far superare esame è stata assunta da vertici università stranieri” e che “l’esito dell’esame” era “blindato” con la consegna dei contenuti al calciatore.

