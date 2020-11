Scandicci passeggia sui resti di Cuneo ed ha a tiro il secondo posto

Al cospetto di una squadra che si è presentata in Toscana imbottita di ragazzine e con una lista delle assenti più lunga della Divina Commedia, la Savino Del Bene Scandicci ha fatto quello che ha voluto nel recupero della decima giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallavolo giocato contro la Bosca San Bernardo Cuneo. Ne è venuto fuori in 3-0 in un’ora esatta di gioco, praticamente una partita flash.

Savino in campo senza il libero Merlo, unica assente, e con Carocci al suo posto e con un sestetto ormai collaudato che prevedeva Malinov palleggiatrice, Stysiak opposta, Popovic e Lubian centrali, Courtney e Pietrini schiacciatrici.

Partenza lampo della squadra di Barbolini che in meno che non si dica si ritrova sul 12-6. Reazione di Cuneo dopo il timeout chiamato dal coach Pistola, ma che dura veramente un flash (recupero fino al 12-9). La strada si mette in discesa per Scandicci che conquista il primo set lasciando le avversarie a 13. Decisivi per chiudere i conti due aces di fila realizzati da Drewniok.

Trovare un senso tecnico a questa gara è difficile, ma la Savino è brava a non rilassarsi anche nella seconda frazione con tutte le attaccanti che si mantengono ben presenti sul campo. A chiudere però ci pensa nuovamente la Drewniok con un attacco vincente che regala il 25-10 alla propria squadra.

Nel terzo set è garbage time per utilizzare un gergo tipico del basket. Entrano tutte dalla panchina per la Savino Del Bene, a cominciare da Cecconello come centrale che parte con un primo tempo messo a terra e un ace a seguire. Cuneo fa quel che può, esce dal terreno di gioco sconfitta ma almeno con l’onore delle armi, considerata la delicata situazione con la quale si era presentata a questo appuntamento.

La classifica vede la Savino al quarto posto attualmente con 24 punti, ma la seconda piazza è a tiro perché la occupano Novara e Monza a pari merito con 25 punti.

SCANDICCI-CUNEO 3-0 (25-13, 25-10, 25-17)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Courtney 7, Popovic 4, Stysiak 12, Pietrini 12, Lubian 4, Malinov 1; Carocci (L); Markovic 5, Samadan 6, Cecconello 2, Drewniok 5, Camera, Bosetti (L). All.: Barbolini.

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Giovannini 2, Andeng 4, Bici 13, Strantzali 5, Fava 3, Turco 1; Zannoni (L); Montabone, Gay. N.E.: Moschettini, Stijepic, Battistino. All.: Pistola.