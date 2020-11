Scandicci vola, Firenze si fa del male da sola

E’ un sabato di campionato per la pallavolo femminile di Serie A1. Ed è un sabato che promuove a pieni voti la Savino Del Bene Scandicci che va a vincere per 3-0 sull’insidioso campo della Delta Despar Trentino. Dopo aver vinto in maniera convincente il primo set, la squadra di Barbolini, priva di Merlo e con Carocci al suo posto, si complica un po’ la vita nel secondo. Viene fuori un parziale combattuto che le scandiccesi fanno proprio ai vantaggi per 29-27. Le trentine accusano il contraccolpo e nel terzo offrono una resistenza limitata (altro 25-21 per la Savino. Determinante per le sorti del match l’impatto avuto dalla Markovic partita dalla panchina e alla fine migliore realizzatrice con 15 punti al pari di una Stysiak che però ha fatto molta più fatica del solito a mettere il pallone a terra.

Scandicci è ora quarta in classifica, ma se dovesse vincere il recupero di mercoledì prossimo si ritroverebbe terza ad un solo punto da Novara seconda.

Il Bisonte Firenze che era in un grande momento di forma, esce senza punti dalla trasferta di Perugia (sconfitta per 3-1); però si può dire che la squadra di Mencarelli si è fatta male da sola. Nel primo set era largamente in vantaggio 12-18, prima di essere ripresa e superata in volata dalla Bartoccini. Il secondo viene vinto di slancio e senza problemi per 25-16. Nel terzo invece è arrivato un replay del primo parziale con un altro successo in rimonta per le umbre. Il quarto set praticamente Il Bisonte non l’ha giocato perdendo addirittura per 25-9.

Anche qui la differenza l’ha fatta una giocatrice partita dalla panchina ed entrata nel terzo set come la Angeloni che, assieme all’Ortolani ha saputo mettere tanti palloni a terra determinanti. Per Firenze ancora una volta out la centrale e capitana Alberti che però potrebbe tornare in campo il prossimo fine settimana.

Il Bisonte Firenze è sesto però ci sono squadre dietro come Trento, Cuneo e Busto Arsizio che devono recuperare la bellezza di tre partite.