Scanzi: “Firenze può essere l’habitat naturale per Gattuso. La conferenza stampa di Commisso? Buffa, anche se per il contenuto non c’era molto da ridere”

Il giornalista e tifoso rossonero Andrea Scanzi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina e del futuro allenatore viola Gennaro Gattuso: “Mi ha deluso la Fiorentina quest’anno. Mio padre è tifoso viola e io sono aretino, ho molto affetto per la Fiorentina. C’è stato qualche lampo notevolissimo come la vittoria contro la Juventus o l’esplosione di Vlahovic. Però ci aspettavamo tutti di più. Gattuso può essere l’uomo giusto per rialzare la Fiorentina ma ancora bisogna capire le sue qualità da allenatore. Sicuramente è una bellissima persona e un campione. Firenze può essere il suo habitat naturale. Non ha l’obbligo di vincere e quindi Gattuso può avere la possibilità di prendere tempo. Capisco che abbia rifiutato la Lazio per la Fiorentina, sento che posso sbocciare un amore. La conferenza di Commisso? Ho avuto una pessima sensazione come credo tutti. Ci sono conferenze che diventano virali perché buffe e alcuni passaggi lo sono stati. Anche se per il contenuto non c’era molto da ridere. Commisso è una persona bizzarra ma non è un’offesa. Ha incarnato il potente che crede che i giornalisti non debbano fare informazione ma assecondare il volere del padrone. Massima solidarietà a chi è stato attaccato. Ribery? Noi abbiamo rinnovato il contratto di Ibrahimovic che è meno sano del francese quindi perché no. Super Lega? Mi sono vergognato di tifare Milan. Fortunatamente non hanno fatto nulla”.