Scanziani: “Fiorentina difficile da decifrare. Nella lotta salvezza sono state risucchiate Fiorentina e Torino”

L’ex giocatore della Sampdoria, Roberto Scanziani è intervenuto a Lady Radio parlando della Fiorentina:“Non l’ho decifrata bene, mi chiedo come mai questa squadra riesca ad esprimere il 100% contro alcune squadre e invece in altre fa fatica. Probabilmente c’è una ragione tattica, contro la Juventus la prepari in maniera diversa rispetto a quando affronti il Crotone”.

E sulla Samp: “Ci sono 3-4 giocatori bravi ad inserirsi, che sanno far gol. Il più bravo ovviamente è Quagliarella, che sia in area che da fuori vede la porta. L’età avanza anche per lui, ma se è lucido diventa sicuramente il più pericoloso”.

E sulla classifica: “Di solito sui tre neopromosse, due retrocedono, quest’anno forse no. C’è ancora tanto tempo per migliorare, anche se il Crotone lo vedo male. Le altre potrebbero farcela e infatti stanno risucchiando altre squadre come Fiorentina e Torino”.