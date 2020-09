L’ex calciatore del Napoli Roberto Scarnecchia ha parlato a Radio Sportiva, parlando anche dell’interesse della Fiorentina per l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. Queste le sue parole: “In questi giorni si è un po’ spento il nome di Milik sul mercato. La Fiorentina ci stava provando per lui, ma potrebbe anche andare in Premier. Non escludo che possa rimanere anche al Napoli“.

