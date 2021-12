Scarpe da calcio: come sceglierle e quali sono le migliori. La scelta di Dusan Vlahovic

Le scarpe da calcio sono l’accessorio principale per migliorare le performance in base alle proprie caratteristiche. Da Pelè a oggi: quanta erba sotto i tacchetti

Nel regolamento del calcio non sono oggetto di particolari indicazioni, ma insieme alla divisa sono le due cose indispensabili per chi gioca a calcio. La tecnologia, grazie alla ricerca e sviluppo dei grandi produttori di articoli sportivi, ha permesso di trasformare gli “scarpini” da pesanti zavorre per terreni impraticabili in strumenti sofisticati di precisione e dalle prestazioni incredibili. Dalle materie prime all’aerodinamica, le scarpe da calcio sono l’accessorio principale per migliorare le performance in base alle proprie caratteristiche, e la loro scelta non è un dettaglio per nessun calciatore del mondo, che si tratti di professionisti o di semplici hobbisti.

Il boom delle scarpe da calcio, inteso come inizio di una sempre maggiore evoluzione da parte dei produttori, avviene negli anni sessanta. Al mondiale del’66 in Inghilterra il 75% dei giocatori arrivati alla finale indossava scarpini Adidas, mentre per ‘O Rey, Pele’ la scelta era andata sulle sue storiche Puma. Da allora le scarpe da calcio ne hanno fatta di strada. Vediamo dunque quali sono le migliori scarpe da calcio in commercio.

Terreni duri o erba naturale? Ad ogni campo la scarpe da calcio migliori

Ogni sport e ogni suolo esige la sua scarpa. Sin da bambini si impara che le scarpe da allenamento per esempio per un’attività di running sull’asfalto (come ad esempio questi modelli Under Armour) non possono essere utilizzati anche sul campo di calcio o calcetto.

Non solo, per scegliere la scarpa giusta va tenuto in considerazione anche il tipo di campo da gioco: la composizione della suola per terreno duro (cosiddetta HD High Ground) utilizza una miscela di resina (TPU) più dura per consentire una maggiore resistenza. Inoltre i tacchetti sono 13 e non 6/8 classici. Sono leggermente più corti e posti lungo la suola uniformemente per attutire e distribuire la pressione.

Una scarpa da calcio molto diversa rispetto a quella indicata per i terreni morbidi o veloci, come quelli da professionisti in erba naturale. In questo caso, i tacchetti sono meno numerosi, solitamente tra i 6 e gli 8, sono rimovibili e sostituibili, in plastica o in alluminio rivestito per attutire eventuali contatti con l’avversario.

Trazione, Precisione, Velocità: le migliori scarpe da calcio per ogni caratteristica

La proposta di scarpe da calcio è ormai a livelli altissimi. I produttori di riferimento sono i marchi storici come Adidas e Puma a cui si è aggiunta la forza innovatrice di Nike che, dagli anni 90 in poi, ha rotto il monopolio delle due aziende leader. L’avvento dei modelli Nike è da sempre sinonimo di velocità: materiali innovativi, leggerezza unica, decisamente ideali per i velocisti. Per chi privilegia la tecnica e la precisione, i modelli in pelle storici di Puma sono il massimo di carattere e prestazioni. Affidabili e confortevolissime, adatte a piedi altrettanto buoni! Stabilità, resistenza e trazione, per stare in trincea tra centrocampo e difesa: alcuni modelli Adidas esaltano questo concetto di scarpa. Il comune denominatore resta la qualità molto alta e la ergonomicità dei modelli: in questi casi investire sull’alta gamma è fondamentale per non essere delusi da confort e prestazioni.

Le migliori scarpe da calcio e le scelte dei top player

Se pensiamo al meglio, pensiamo ai migliori. Impossibile non partire da uno dei calciatori più forti del globo, il centravanti brasiliano Neymar e le sue Puma Future 19.1 Netfit MG. Veloci, affidabili, precise.

Campioncino in ascesa, destinato a grandi imprese, e non solo perché è il gioiello della Viola: Dušan Vlahovic, l’oggetto dei desideri di mercato di grandi club, osannato dal Franchi e da Firenze tutta, indossa solo Nike Mercurial Vapor 14.

Ancora Nike e ancora un (ex) pezzo di Fiorentina: Franck Ribéry indossa scarpe da calcio Nike Mercurial Vapor XIII Elite, il massimo per velocità e trazione. Le preferite di un altro numero uno: Cristiano Ronaldo.

I migliori, si diceva, e dunque si parla del Pallone d’Oro, Lionel Messi che con le adidas X Speedflow.1 porta in classifica uno dei brand storici di scarpe da calcio.

Particolarmente apprezzate dai portieri, e che portieri: David de Gea indossa scarpe da calcio Adidas Copa Sense.1, altra grandissima scarpa da calcio da annoverare tra le migliori in circolazione.