Scatta il mercato e il Bologna prende subito un attaccante al volo: la nuova minaccia per la Fiorentina

Mercato di gennaio ormai dietro l’angolo, con la Fiorentina che per bocca del direttore generale Joe Barone attende l’occasione giusta. Il suo prossimo avversario, il Bologna, è però già attivo e nelle prossime ore dovrebbe annunciare il suo nuovo attaccante: si tratta di Musa Barrow, attaccante classe ’98, cresciuto nell’Atalanta. I rossoblu lo pagheranno circa 15 milioni di euro e presumibilmente lo avranno a disposizione già per la sfida con la Fiorentina. Una minaccia in più per la formazione di Iachini, che nel frattempo aspetta novità anche per la sua rosa.