Scatto del Galatasaray per Torreira: beffata la Sampdoria

Il futuro di Lucas Torreira non sarà alla Sampdoria. L’ex centrocampista della Fiorentina, che era finito nel mirino del club blucerchiato negli ultimi giorni, è molto vicino a trovare l’accordo con il Galatasaray. Secondo quanto riportato da TMW, trovano infatti conferma le indiscrezioni in arrivo dalla Turchia che vedono il club giallorosso molto interessato al giocatore uruguaiano.

La Sampdoria ha infatti pareggiato l’offerta all’Arsenal, ma il club di Istanbul – che ha affrontato e battuto domenica in amichevole la Fiorentina – può garantire un maggiore ingaggio al calciatore. I liguri adesso attendono una risposta per Gonzalo Villar per quanto riguarda il ruolo di regista.