Scatto della Fiorentina per Dubois: identikit perfetto per il calcio di Italiano

Una volta sistemata la questione relativa al contratto di Vincenzo Italiano, per cui è pronto un rinnovo del contratto fino al 2024 con opzione per un’altra stagione e adeguamento dell’ingaggio, la Fiorentina è pronta a fare sul serio in sede di calciomercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome di Léo Dubois sta cominciando a prendere quota ed è da tenere sotto la lente d’ingrandimento. Classe ’94, francese, cresciuto nel settore giovanile del Nantes, l’attuale terzino destro del Lione ha le caratteristiche giuste per inserirsi nel calcio del tecnico viola.

Sempre in piedi la pista che porta a Dodò dello Shakhtar Donetsk, brasiliano classe ‘98 che però ha un prezzo piuttosto alto: si parte infatti da una richiesta di quindici milioni di euro.