“Scelgo di far parte di una bella famiglia”. Torreira chiama, la Fiorentina che fa?

Lucas Torreira ha scelto: il centrocampista uruguaiano vuole restare a Firenze e legarsi indissolubilmente alla Fiorentina. Per questo, adesso la palla passa nelle mani della dirigenza viola, che dovrà cercare l’intesa con l’Arsenal per il riscatto. Qualche mese fa il diritto è stato fissato a quindici milioni di euro, ma la società di Rocco Commisso vorrebbe un piccolo sconto contando proprio sulla volontà del calciatore di restare in riva all’Arno.

Torreira è uno dei leader della Fiorentina e lo dimostra con le parole, ma anche con i gesti. Come quando, prima del calcio di inizio della partita contro la Juventus, ha allargato la foto di squadra anche ai componenti della panchina e allo staff tecnico. “Scelgo di far parte di una bella famiglia. Questa è Firenze”, ha scritto in un messaggio affidato ai social. Più chiaro di così non poteva esserlo.