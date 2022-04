Scelte forzate e un’opzione necessaria

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, per Vincenzo Italiano, I problemi (di formazione) non mancano, però manca il tempo perché la Salernitana è già lì e allora il tecnico della Fiorentinaha accelerato le scelte, lasciando alla rifinitura il compito di confermarle o di suggerire le alternative. Intanto, le scelte “forzate”, specie a centrocampo che ha perso due elementi nel giro di pochi giorni.

Senza Torreira e Castrovilli, il tecnico affiderà ad Amrabat i compiti di regìa e gli affiancherà Maleh e Duncan, ma è inevitabile che chieda a Bonaventura la disponibilità ad essere della partita per garantirsi un’opzione necessaria.